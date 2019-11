Trova la figlia senza vita nel letto: farmacista di 29 anni muore di Sla

Si è arresa al male contro il quale combatteva da alcuni anni Costanza Musumeci, farmacista pisana di 29 anni affetta da Sla (Sclerosi Laterale Amiotrofica). E' stata la madre a trovarla senza vita nel letto. Le condizioni della giovane, che abitava in centro a Pisa, e che aveva lavorato presso alcune farmacie cittadine, si erano aggravate. Inutili i soccorsi del 118: il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Non è chiaro quando si sia consumata la tragedia. Domenica sera la madre era rimasta con la figlia fino a tardi poi era andata a letto. Al risveglio la drammatica scoperta. L’allarme è scattato poco dopo le 9 del mattino ma – quando sul posto è arrivata l’ambulanza della Misericordia di Pisa – ormai per Costanza non c’era più niente da fare. Da tempo, purtroppo, la 29enne stava molto male. Tutto era iniziano più o meno tre anni fa con un dolore al ginocchio e poi al piede che l’aveva messa in allarme. Dopo una serie di accertamenti quindi era giunta la terribile diagnosi. Da quel momento per Costanza era iniziata una vita diversa e più complessa fino all’epilogo di ieri. I funerali sono fissati per mercoledì pomeriggio nella chiesa di Santa Caterina.

