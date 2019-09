Fine vita, malato di Sla scrive al Papa: «Talvolta morire è l'unica scelta»

Gianfranco Bastianello, 63 anni e malato di Sla da quando ne aveva 14, ha inviato a Papa Francesco una lettera: «Quando il dolore fisico ti fa urlare ma non puoi perché non hai voce e il dolore resta facendoti impazzire. Caro Papa Francesco allora comprendi che c'è un'unica via d'uscita, andartene», recita il passaggio saliente della missiva, scritta dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul suicidio assisitito.

Bastianello, del Cavallino (Ve), cattolico praticante, ex responsabile della comunicazione dell'hotel Danieli di Venezia, è impegnato da sempre per i disabili e il muoversi in carrozzina da 10 anni, come riferisce La Nuova Venezia, non lo limita nelle battaglie.

«Scrivo a Papa Francesco - spiega - delle conseguenze della sofferenza perchè la conosco molto da vicino» anche nell'assistenza di tanti disabili. E «eutanasia o suicidio assistito - si legge nella missiva - non sono soluzioni di comodo o sbrigative. Te lo assicuro». «Il diritto di vita o di morte lo ha solo Dio?. Ma Dio - continua - oltre il sopportabile non lo può permettere. La vita è sacra? Ma che sacralità c'è in questa sofferenza sempre non voluta e cercata? Nulla di sbrigativo e di comodo, ma - conclude rivolgendosi al Papa - solo il momento di scegliere, l'unica scelta».

«Centinaia nella mia stessa situazione, hanno la medesima idea. L'ho sempre ribadito e chi vive sulla propria pelle la malattia lo può comprendere». Rassegnato, ma pieno di forza nello spronare gli altri che hanno una fortissima disabilità a continuare a vivere e lottare, Gianfranco Bastianello, 63 anni, di cui 49 con la Sla, sottolinea all'ANSA di «combattere da sempre per rovesciare lo stato delle cose: ma è una battaglia persa». «Non ho fiducia nei politici - afferma ancora - e la loro discussione lascia il tempo che trova». A spingerlo a scrivere a Papa Francesco, spiega, sono state le dichiarazioni di quest'ultimo, che avrebbe considerato l' eutanasia una via di comodo. «Così - rileva - ho espresso la mia opinione da cattolico praticante. Non è una via di comodo. Non lo chiede un malato perché è depresso, ma perché non ce la fa più».

