Reddito di cittadinanza, sulla pagina Facebook dell'Inps le risposte diventano folli

Facebook, abbiamo un problema. Sulla pagina "Inps per la famiglia" è in corso un botta e risposta degno dei salotti trash della seconda serata tv. Cosa è successo? La pagina creata per dare risposte agli utenti in merito al Reddito di cittadinanza e sulla verifica degli importi, è stata invasa da migliaia di commenti sulla nuova misura, sugli importi diversi da quelli attesi del beneficio e dalle battute di persone contrarie alla misura del Governo gialloverdeUn fuori programma che i social media manager della paginahanno gestito con difficoltà. Tanto da ricorrere a risposte ceh sono diventate virali sul web: «Si ricorda a tutti gli utenti - scrive Inps per la famiglia - che su questa pagina NON è possibile pubblicare commenti che contengano valutazioni politiche né favorevoli né contrarie. Qui si chiedono informazioni nei limiti della nostra social media policy e netiquette che voi accettate implicitamente scrivendo qui. NON dovete interloquire nei commenti di altri utenti ma aprire thread personali con le vostre richieste. Inoltre - precisa l' Inps - insultare chi vi risponde qui, sempre con gentilezza, può essere diffamazione nei confronti di una Pubblica amministrazione, quindi cortesemente fate un po' di attenzione e se volete segnalarci problemi o chiedere informazioni aiutateci a svolgere il nostro lavoro correttamente»Nel corso della giornata, i commenti si sono fatti sempre più pesanti. "INPS per le famiglie" ha risposto così: «Invitiamo chi non è soddisfatto dall'attuale remunerazione del reddito di cittadinanza a non praticare parassitismo economico ma a trovare una vera occcupazione (con una consonante di troppo ndr) produttiva»Uno dei punti più alti (più bassi in realtà) della zuffa social è arrivato durante uno scambio di battute tra i social media manager dell'Inps e un utente: «Per cortesia posso essere inserito come editor per rispondere a sti rincoglioniti anche io? Mica te (riferito all'amministratore della pagina ndr) ti puoi divertire così!». Pronta la risposta di "INPS per le famiglie": «No fra è peggio che pulire i cessi. Me sto a sentì male»