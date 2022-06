F-35 italiano che può trasportare testate nucleari atterra a Ghedi: è il primo con bombe direzionabili

Sulle armi nucleari l'Italia non è da meno degli altri Paesi. È arrivato all'aeroporto militare di Ghedi, in provincia di Brescia, il primo cacciabombardiere F-35 che può trasportare testate nucleari. L’Aeronautica Militare l'ha destinato al gruppo dei “Diavoli Rossi” nell’ambito del 6° stormo. Anche la livrea di coda sarà speciale, comprendendo anche il simbolo di questo gruppo di volo.

F-35 nucleare, come funziona

Il gruppo dei “Diavoli rossi” è quello destinato a mantenere attiva e operativa la cosiddetta «capacità non convenzionale» della nostra Aeronautica. Piloti e aerei italiani che si esercitano con i più potenti ordigni mai costruiti dall’uomo. Si tratta in questo caso della nuova versione B61-12 trasportabile via aereo, che sarà non più solo a caduta gravitazionale balistica ma possederà un nuovo sistema di coda che ne garantirà guida e direzionabilità in un raggio finale di errore di circa 30 metri. Caratteristiche che le renderebbero, secondo alcune dottrine militari, più adatte ed utilizzabili per un attacco nucleare preventivo, il cosiddetto first strike.