Ex-Otago, furto in sala di registrazione: rubati gli strumenti a un mese da Sanremo

MILANO A meno di un mese dall’inizio del Festival di Sanremo, che prenderà il via martedì 5 febbraio 2019 con Claudio Baglioni sul palco affiancato da Virginia Raffaele e Claudio Bisio, un gruppo alla sua prima partecipazione resta senza strumenti musicali.

LADRI A COLPO SICURO

Si tratta degli Ex-Otago, band genovese in concorso con il brano “Solo una canzone”, che denunciano sulla propria pagina Instagram il furto avvenuto all’interno della sala di registrazione in cui suonano. «Qualcuno è entrato nel nostro studio - scrivono - e ci ha rubato alcuni strumenti. Siamo inc....ti e amareggiati... Olmo non ha più la sua testata per il basso e a Fra è stata portata via tutta la pedaliera». I ladri sono andati a colpo sicuro, sapevano che quello in cui sono entrati è lo studio del gruppo e che lì avrebbero trovato il loro materiale. Su Instagram la band pubblica l’elenco completo degli strumenti mancanti e conclude postando la foto della pedaliera rubata. Rabbia e tanta amarezza, ma anche un pizzico di speranza che le cose possano in qualche modo aggiustarsi. «Se qualcuno vedesse annunci strani ci faccia sapere...», è l’appello. Il gruppo pop-rock di Marassi, fondato da Maurizio Carucci e Simone Bertuccini, presenterà a Sanremo il brano “Solo una canzone”. «È una ballata che siamo sicuri colpirà nel segno», affermano.