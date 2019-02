Infermieri, vertici dell'ente previdenziale arrestati per corruzione: 5 in manette

Arrestati per corruzione i vertici dell'Enpapi ('Ente nazionale previdenza e assistenza della professione infermieristica). La Guardia di finanza ha arrestato 5 persone: il presidente e il direttore generale dell'Ente, un imprenditore, un avvocato e un commercialista.Questi ultimi avrebbero pagato ai vertici dell'Ente numerose tangenti in cambio dei vantaggi economici goduti sotto forma di incarichi di consulenza conferiti loro dalle società di gestione dei fondi ove l'Ente previdenziale ha investito, incarichi che hanno fruttato compensi professionali per circa 50 milioni dal 2012.