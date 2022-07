Emilia Romagna, allarme acqua contaminata da escherichia coli: chiuse 28 spiagge «Situazione anomala, forse per il caldo». La mappa

Torna l'allarme escherichia coli in Emilia Romagna: oggi, 28 luglio in Emilia Romagna è scattato il divieto temporaneo di balneazione in 28 tratti di costa (MAPPA) principalmente nella provincia di Rimini. Lo comunica l'agenzia regionale Arpae dopo che le analisi microbiologiche effettuate su un campione d'acqua prelevato martedì 26 luglio in 98 punti di misura hanno rilevato valori oltre i limiti di questo batterio in 28 casi.

Bandiera rossa dunque su diverse spiagge, tra cui anche a Pinarella (Ravenna) per acque contaminate. Il sindaco di Cervia Massimo Medri con ordinanza comunale ha vietato la balneazione.

Multe da 50 a 500 euro

L'area interessata dal divieto nel comune di Cervia è la zona di Pinarella e nei pressi del confine con il territorio di Cesenatico (dove però è possibile fare il bagno). Il provvedimento è stato preso "Al fine di tutelare la salute dei bagnanti". Per chi infrange il divieto, è prevista multa da 50 a 500 euro. Misure simili sono state prese negli altri comuni interessati del litorale romagnolo.

Nuovi accertamenti in corso

L'Agenzia regionale Arpae ha comunicato che sono in corso ulteriori accertamenti, per verificare l'andamento dei fenomeni di inquinamento e il rientro nei limiti di legge dei parametri batteriologici risultati non conformi". La misura è temporanea ed è stata presa anche da altri comuni della costa, che attendono i risultati delle nuove analisi effettuate giovedì che potrebbero evidenziare che i parametri sono già tornati nella norma.

Escheria Coli, i rischi

L’Escherichia coli è un batterio insidioso: la maggior parte dei ceppi risulta innocua per l’essere umano, ma alcuni ceppi invece possono causare disturbi anche seri. I sintomi possono infatti essere vari: si va dai crampi addominali alla nausea e vomito, fino a problemi di natura intestinale che possono portare a una diarrea con presenza di sangue.

La causa potrebbe essere il caldo estremo

Tra le cause del fenomeno gli esperti ipotizzano che possa esserci un mix di fattori idrologici, meteorologici e marini. In primo luogo la temperatura sopra la media dell'acqua del mare, con valori intorno ai 30°, lo scarso ricambio delle acque e la siccità che ha ridotto l'apporto dei fiumi possono aver impattato sull'equilibrio dell'ecosistema marino.

