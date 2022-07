Escherichia coli, batteri oltre i limiti in riviera romagnola. Ma a Rimini la gente non ci sta: «Ci tuffiamo lo stesso»

I batteri e la paura dell'escherichia coli non fermano bagnanti e turisti della riviera romagnola, dove è stato imposto un divieto alla balneazione per 22 tratti della costa. I vacanzieri continuano a concedersi lunghi bagni per sfuggire alla calura. «Ma sì, che sarà mai?», si sente dire tra gli ombrelloni a Rimini. La spiaggia rovente, il mare tanto desiderato. Già ieri, quando la notizia dei valori oltre i limiti è esplosa su tutti i media nazionali, adulti e bambini giocavano in acqua. Tra gli ombrelloni non si è parlato d'altro per tutto il pomeriggio ed è così anche oggi.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Quali sono le 22 spiagge dove è in vigore lo stop ITALIA Foto IL FOCUS Cosa è l'escherichia coli EMERGENZA Siccità, l'agonia del Po ITALIA Foto CALDO Foto LA CRISI Siccità, razionamenti acqua in Italia ESTATE Luglio torrido, Mediterraneo 5 gradi più caldo GOVERNO Siccità, stato di emergenza in cinque regioni LA GIORNATA DELL'ONU Siccità, il mare risale il Po L'EMERGENZA Siccità, laghi a secco nel Nord Italia, l'allarme del...

«Ci risiamo, il solito terrorismo mediatico», commenta un riminese. «È strano perché le fogne sono chiuse, non ci sono stati scarichi in mare», prova a rassicurare un operatore balneare che ha letto la notizia. «Sembra sia causa del riscaldamento globale», afferma un bagnante che riporta l'ipotesi più accreditata al momento tra gli esperti. Del resto la città era abituata ai divieti di balneazione per il rischio batterico prima della recente riqualificazione delle fogne. Anche in quel caso, dopo le piogge e la conseguente apertura degli sfioratori a mare, centinaia e centinaia di bagnanti non curanti della bandiera rossa si tuffavano in acqua.

Escherichia coli, acqua calda e troppi batteri: in Romagna vietati i tuffi. Stop bagni in 22 spiagge: ecco quali

Stop ai bagni in riviera. Ma Rimini non ci sta

Si è salvata Cattolica, con un solo sforamento dei limiti dei batteri dell'escherichia coli. Due a Misano, cinque a Riccione e soprattutto 14 a Rimini, la più colpita. E proprio il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad nel pomeriggio di ieri ha parlato di «anomalie»: «Ci sono arrivati i risultati dei campioni di acqua di mare per le 7 acque di balneazione del litorale nord di Rimini, commissionati dal Comune al Laboratorio certificato Lav e svolti nella mattinata del 26 luglio, stessi luoghi, stessa giornata e a mezz’ora massima di distanza dai prelievi eseguiti da Arpae. Il Comune di Rimini ha voluto eseguire in questa occasione un campionamento autonomo. E i risultati dei campioni analizzati dal Laboratorio LAV, svolti con una delle 2 metodologie certificate e previste dal decreto ministeriale 30 marzo 2010, sono tutti, nessuno escluso, ampiamente sotto i parametri normativi, sia per quanto riguarda escherichia coli che di enterococchi, e dunque tutte e 7 le acque risultano perfettamente idonee alla balneazione. Un esito completamente opposto a quello di Arpae, per cui i Comuni del riminese e della Romagna non individuano alcuna motivazione evidente e plausibile».