Elisa Roveda, chi è e perché ha ucciso il figlio? La depressione post partum e quel bambino «voluto da 5 anni»

Perché Elisa Roveda ha ucciso il figlio? Cosa l'ha spinta a questo gesto estremo? Quando sono arrivati in via Mezzana, alla periferia di Voghera, in provincia di Pavia, i soccorritori del 118 hanno subito perso ogni speranza: il piccolo Luca, di meno di un anno, era morto, strangolato o strozzato con visibili segni sul collo. Era inerme nel letto dei suoi genitori. Con la mamma accanto. A chiamare i soccorsi è stata la nonna, che la mattina presto, come ogni giorno, era andata a casa della figlia per aiutare la donna nelle faccende domestiche e stare un pò con il piccolo. Ma quando la donna è entrata in casa si è trovata davanti quella scena raccapricciante, con la donna, 45 anni, a letto e il corpicino del figlio accanto, immobile.

Elisa Roveda: «Ho ucciso mio figlio»

Ai soccorritori Elisa avrebbe detto una sola frase che ha confermato come avesse distrutto il mondo della sua famiglia: «Ho ucciso mio figlio».

Chi è Elisa Roveda, la depressione post partum

Elisa era «una bravissima ragazza, così come il marito e la nonna, bravissime persone». «Il bambino l'ho visto ieri stava bene», aggiunge con la voce rotta dall'emozione. Era «stanca, un pò depressa» ma fisicamente stava bene prosegue la donna che poi aggiunge: «depressione post partum». L'unica spiegazione che riesce a darsi della tragedia. «È capitato anche a me. Lei era un pò agitata ma non sembrava stesse particolarmente male». Il padre di Elisa, Marco, racconta invece che «da un mese e mezzo aveva paura a stare da sola, a guidare la macchina. Non voleva rimanere da sola. Non si poteva lasciarla da sola. Il marito è andato al lavoro ed è rimasta sola prima che arrivasse la mia ex moglie, doveva chiamarmi, io sarei venuto». Da qualche tempo non se la sentiva di andare al lavoro, dove era impiegata. Era stata visitata da un medico, racconta Marco Roveda che nega alcuna crisi nella coppia: «Erano felicissimi».

Le indagini

Gli investigatori hanno sentito i testimoni più vicini alla famiglia per capire realmente di quali disturbi soffrisse Elisa e come fosse in cura per questa sua depressione che è sfociata nell'omicidio della sua creatura. «Rimaniamo attoniti di fronte ad un bimbo strappato alla vita da un gesto terribile - ha commentato sui social la sindaca di Voghera, Paola Garlaschelli -. Attendiamo di sapere di più dalle Forze dell'Ordine sulla tragedia che questa mattina ha sconvolto la nostra città. Per ora, un pensiero di dolore enorme e di vicinanza alla famiglia». La salma del piccolo è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale dell'Ospedale San Matteo di Pavia per l'autopsia che stabilirà definitivamente come sia stato ucciso dalla sua mamma.