Eleonora Rioda, morta suicida la wedding planner dei vip. Il biglietto ai genitori prima del gesto estremo: ha lasciato la spiegazione in una nota sequestrata martedì dai carabinieri. E in quelle poche righe Eleonora Rioda, 35 anni, ha spiegato alla sua famiglia e a chi le stava accanto come non ce la facesse più e la scelta di uscire di scena nel giorno di Pasqua, nella sua casa alla Giudecca, a Venezia. Da sola.

Da un po’ di tempo infatti Eleonora, fondatrice dell’agenzia Venice First, aveva gravi problemi di salute che nelle ultime settimane si erano acuiti.

La wedding planner Eleonora Rioda a 35 anni era riuscita a diventare l'organizzatrice di matrimoni più blasonata di Venezia, e non solo, cercata da star e vip di ogni parte del mondo, ma il suo fisico si era fortemente debilitato per una grave malattia che non è riuscita a sconfiggere e così Eleonora ha scelto un amaro addio nella sua abitazione alla Giudecca, un'isola a sud del centro storico di Venezia.

La sua scomparsa ha avuto un'enorme eco nella città lagunare dov'era conosciutissima soprattutto per la sua firma in calce ai principali eventi con star come Tom Cruise, Robert De Niro, Tom Hanks, Steven Spielberg, Olver Stone, Ben Stiller, Denzel Washington, Uma Thurman, per citarne solo alcuni.

Un traguardo che Eleonora non si immaginava di raggiungere così in fretta quando, dopo un periodo di account manager in Olanda per Dmc, e la guida turistica nella sua città natale, dove nel frattempo era rientrata, aveva deciso di mettersi in proprio, fondando nel 2009 'Venice First', una delle prime imprese in città a occuparsi di eventi di lusso. Di lì a poco, nel 2011, viene coinvolta nei preparativi del faraonico matrimonio voluto, come riferiscono i giornali locali, da un magnate indiano per la propria figlia, senza badare a spese: 20 milioni di euro per 800 invitati.

Un 'tocco', quello di Eleonora, che non è passato inosservato a Vogue India prima, ed Elle e Bridges poi. C'è ancora lei dietro il matrimonio dell'anno nel 2017 tra la modella veneziana Alice Campello e il calciatore del Real Madrid (ex Juventus) Alvaro Morata. È in quel periodo che la wedding planner si scontra con la dura realtà del suo stato di salute che l'avrebbe portata, nel giorno di Pasqua, a scegliere di uscire per sempre dalla vita, lasciando ai familiari un biglietto con le ragioni del suo gesto.



