Pistoia, punta dalle vespe sull'Appennino: escursionista in choc anafilattico

Una escursionista 50/enne è stata soccorsa in stato di shock anafilattico in seguito alla puntura di vespe sull'Appennino Pistoiese, nel parco di Macchia Antonini. È stato il marito a dare l'allarme con un messaggio via Whatsapp: l'uomo è audiolettico, ossia può comunicare solo tramite un dispositivo elettronico, e tutto ciò ha comportato grosse problematiche di comunicazione nel coordinare i soccorsi.

Sul posto sono stati inviati dal 118 carabinieri, vigili del fuoco, soccorso alpino della guardia di Finanza, soccorso alpino Sast e sanitari. La coppia, del vicino paese di Marliana (Pistoia), si era perduta nel bosco e inizialmente l'allarme è stato lanciato per questo, segnalando la propria posizione. Al loro arrivo i soccorritori hanno trovato pure la donna in choc anafilattico dopo un attacco di vespe. È intervenuto l'elisoccorso Pegaso per recuperare i coniugi e la moglie è stata trasportata d'urgenza in ospedale.

