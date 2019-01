Donna trovata morta in casa dal compagno a Ruvo, disposta l'autopsia

Una donna di 43 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Ruvo, in provincia di Bari. A trovare il corpo della donna sul pavimento della cucina è stato il suo compagno, con cui conviveva. L'uomo, non trovando la donna a letto al suo risveglio, si è alzato per cercarla e quando l'ha vista riversa per terra ha chiamato il 118.



Sul posto sono giunti i carabinieri e il medico legale che da una prima ispezione cadaverica non avrebbe riscontrato segni di violenza sul corpo della donna, casalinga. In queste ore sono stati ascoltati il compagno, i familiari, gli amici e il medico di famiglia della 43enne per capire se la donna soffrisse di qualche patologia che potrebbero averne causato il decesso. Il corpo della donna è a disposizione dell'autorità giudiziaria che, con molta probabilità, disporrà l'autopsia. Ultimo aggiornamento: 18:24