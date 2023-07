Torino, donna accoltella il marito e il figlio 18enne chiama la polizia: «Aiuto, mamma ci picchia»

«Aiuto, mamma ci picchia», ha gridato lo scorso 16 luglio un ragazzo di 18 anni, residente con il fratellino e i genitori a Torino, mentre si stava consumando l'ennesima violenta lite familiare in casa sua: proprio in quegli istanti la donna di casa, 55enne, ha colpito il marito - impiegato di 58 anni - con una lama da cucina. Le volanti della polizia si sono precipitate al supercondominio di via Nitti, nel quartiere di Mirafiori, dove abita la famiglia. Un intervento richiesto pure dai vicini, allarmati dalle grida che provenivano dall'appartamento.

Fatta irruzione, gli agenti hanno trovato l'uomo steso a terra, ferito alla clavicola.

Fortunatamente il fendente gli aveva causato una ferita non troppo grave, quanto basta però per rendere necessario un ricovero in ospedale. Secondo quanto riferisce Repubblica Torino, l'uomo sarebbe già stato dimesso dopo la saturazione. Quanto alla moglie, è stata immediatamente arrestata con l'accusa di lesioni gravi e e condotta in carcere.

Scatti d'ira e aggressioni

«Mamma ci picchia in continuazione - ha ripetuto il 18enne agli investigatori - non so più come fare». La frase che riassume la situazione di disagio vissuta in casa. L'ultima lite, degenerata in una tragedia sfiorata, sarebbe scoppiata per una piccola ristrutturazione mancata alll'interno dell'appartamento. Un motivo che da solo non può spiegare a sufficienza una coltellata.

E infatti, stando a quanto emerso dagli accertamenti sul caso, pare che la donna soffrisse da tempo di disagi psichici e violenti scatti d'ira. Manifestazioni aggressive che si ripercuotevano sui familiari. Il marito sapeva bene delle problematiche di cui soffriva la moglie. Ma per amore non l'avrebbe mai abbandonata.