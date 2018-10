Virman Cusenza: «La lezione che mi ha regalato Don Puglisi»

Ho avuto la fortuna di avere padre Puglisi come insegnante di religione per due anni al quarto e quinto ginnasio. Dai 14 fino ai 16 anni, un’età oggettivamente cruciale. Oggi sembra il famoso senno di poi ma in realtà era una coscienza nitida di tutti: pensavamo tutti di avere davanti una persona speciale”. Così Virman Cusenza direttore de Il Messaggero racconta a Tv2000 nel programma L' Ora Solare, condotto da Paola Saluzzi, in onda lunedì 22 ottobre alle 14 il suo rapporto con don Pino Puglisi.









Il sacerdote, proclamato beato nel 2013, è stato suo insegnante di religione al liceo classico Vittorio Emanuele di Palermo. “Don Pino – aggiunge Cusenza ospite degli studi di Tv2000 - per lo sguardo, il modo di fare, il suo carattere trasmetteva una eccezionalità, una caratteristica di bontà. Se poi le cose non fossero andate come purtroppo sono andate comunque lo avrei conservato nel cuore come una persona speciale. La sua resistenza civile è stata possibile soltanto grazie a un carattere deciso e fermo. E dietro una sua aurea di bontà c’era una risolutezza e fermezza che appartengono solo a quelli che normalmente hanno uno sguardo molto più duro”.

