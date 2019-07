Don Marino Ruggero, si scatenano i pettegolezzi fra i fedeli sulle abitudini del parroco

Malelingue gratuite, pettegolezzi di orecchio in orecchio, allusioni più o meno esplicite a frequentazioni con alcune donne. Prima in piazza, poi sui social. Un gruppetto di fedeli starebbe mettendo in discussione l'operato di don Marino Ruggero, 54 anni, da un anno e mezzo parroco della frazione di San Lorenzo, ad Albignasego, alle porte di Padova. Tanto che il direttivo del consiglio pastorale ha ritenuto opportuno prendere le difese del sacerdote con una nota ufficiale.

