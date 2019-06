Savona, causa di 5 milioni di risarcimento alle vittime di un prete orco

Città del Vaticano - Un prete orco seriale, una vicenda terribile che risale a vent'anni fa, la determinazione delle vittime, all'epoca tutte minorenni. A Savona la diocesi è stata citata in giudizio da ben cinque uomini abusati dal parroco, per un totale di quasi 5 milioni di euro, una cifra enorme decisa dalle tabelle regionali sulla base del danno biologico diagnosticato da un esame peritale. All'epoca dei fatti le cinque vittime erano ragazzini, tre di loro sottratti alle famiglie dai servizi sociali e affidati a don Nello Giraudo, il prete che solo sette anni fa è stato condannato dal tribunale per pedofilia.

La curia di Savona, che nel frattempo ha cambiato vescovo, non commenta. La causa parte da un concetto che fu messo in evidenza dal Gip Fiorenza Giorgi rispetto alla mancata denuncia e tutela delle vittime, da parte dei vescovi, che erano a conoscenza degli abusi sui minori e che di fatto insabbiarono il caso. Nel provvedimento di archiviazione per sopraggiunta prescrizione nei confronti dell'ex vescovo Lafranconi, il giudice aveva scritto che era emersa «con chiarezza come la sola preoccupazione dei vertici della Curia fosse quella di salvaguardare l'immagine della diocesi più che la salute fisica e psichica dei minori».

