Discoteche, sottosegretario Costa: «Spero che riaprano questo fine settimana»

Mercoledì 7 Luglio 2021, 13:43

Discoteche aperte questo fine settimane? Sembra poco probabile ma c'è un esponente del governo che se lo augura e lo spera. «Ad oggi quello delle discoteche è l'unico settore che non ha una data per le riaperture.

Riapertura discoteche nel fine settimane, il sottosegretario Costa: «È l'unico settore che non ha ancora una data»

APPROFONDIMENTI MONDO Foto IL FOCUS Variante Delta, la Gran Bretagna apre tutto. Il ministro della... REGNO UNITO Variante Delta, Walter Ricciardi: «La scelta inglese... TOSCANA Pisa, in 5mila (anche dall'estero) al maxi rave non...

Io credo che, dopo le valutazioni del Cts che ha indicato le regole per riaprile, con il Green pass e il tampone, oggi la politica si deve assumere la responsabilità di indicare una data. Io confido ancora che si possano aprire le discoteche questo fine settimana. È un tema sul tavolo del Governo dove ci sono sensibilità diverse», ma «mi auguro già oggi possa arrivare indicazioni in tal senso con una riapertura graduale». Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite de 'L'aria che tirà su La7. «Riaprirle significa fare anche tanti tamponi ai ragazzi e individuare anche positivi asintomatici e quindi fare tracciamento. In più potremmo controllare altri fenomeni autogestiti più difficili da controllare», ha ricordato Costa.

Rave party nel Pisano, 19enne ricoverato in gravi condizioni: ha ingerito liquido di raffreddamento di un'auto

La variante Delta frena le discoteche, il governo non ha ancora deciso quando dare il via libera ai balli d'estate

Flavio Briatore attacca: «Feste, balli e assembramenti nelle piazze mentre il mondo delle discoteche attende risposte dal governo»