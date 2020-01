Dramma in Irpinia, 18enne muore ​durante la festa di compleanno

Una ragazza di 18 anni è morta per un malore durante una festa. È accaduto questa notte a Serino. La tragedia ad una festa di compleanno. Sotto choc familiari e amici. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e personale medico del 118 che, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ha trasportato la salma all’obitorio dell’ospedale “Moscati” di Avellino. Indagini in corso per fare piena luce sull’accaduto. Ultimo aggiornamento: 10:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA