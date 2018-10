Desirée, Raggi: «Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino»

La Sindaca di Roma Virginia Raggi, a quanto si apprende, ha deciso di proclamare una giornata di lutto cittadino in concomitanza con i funerali di Desirée Mariottini.



Intanto l'Aula Giulio Cesare, su proposta del consigliere del M5S Pietro Calabrese, ha osservato in apertura della seduta di oggi un minuto di silenzio per la giovane Desirée.



«Chiuso per lutto». Sarà affisso questo cartello dai commercianti del quartiere San Lorenzo che hanno aderito all'appello del Comitato di quartiere. Lo metteranno durante la fiaccolata che si svolgerà questa sera a Roma per ricordare Desiree. La manifestazione partirà proprio da quell'area abbandonata, dove è stata violentata e trovata morta. © RIPRODUZIONE RISERVATA