Davide Piavento, il malore improvviso e la morte a 17 anni: choc e dolore a Treviso

Il malore e la morte. A soli 17 anni. Un banco vuoto e tanto dolore misto a sbigottimento. "La Dirigente Scolastica, i docenti e il personale ATA si stringono alla famiglia e a tutti i compagni di classe per la tragica scomparsa di Davide Piavento. Ciao Davide, riposa in pace". E con questo breve messaggio, pubblicato sul proprio sito internet, che il dirigente scolastico dell'istituto tecnico industriale e scientifico Max Planck di Lancenigo di Villorba, Emanuela Pol, ha annunciato il grave lutto che in questi giorni ha colpito i compagni di classe, gli insegnanti e gli altri dipendenti della scuola per la perdita improvvisa del ragazzo, studente di Treviso così giovane.

Malore in strada, Fabrizio Sebastiani trovato morto dai passanti: aveva 54 anni, farmacista di Ascoli lascia tre figlie

Matteo Stella, malore fatale in casa: trovato morto dalla mamma, aveva 30 anni

Il giovane è mancato domenica scorsa a causa di un malore improvviso, probabilmente un infarto causato forse da un problema cardiaco. Maggiori accertamenti saranno affidati ad un esame autoptico che è stato richiesto dalla famiglia dello studente che frequentava con profitto la quarta dell'indirizzo di informatica del Planck.

La notizia ha sconvolto i compagni di classe che hanno scelto una foto da pubblicare sul sito della scuola per ricordare l'amico. La data dei funerali non è ancora stata resa nota: potrebbe svolgersi nei primi giorni della prossima settimana.