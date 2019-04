Dado, l'ex comico di Zelig picchiato dallo stalker 17enne della figlia: «Mi ha rotto il naso»

Il comico Gabriele Pellegrini, conosciuto con il nome d'arte Dado, è stato pestato nella notte fra venerdì e sabato dallo stalker di sua figlia. Il 17enne si è presentato sotto casa dell'ex star di Zelig, all'Eur, ed è venuto alle mani con quest'ultimo, fino a rompergli il naso e addirittura provare a investirlo con l'auto. A raccontare il tutto è stato lo stesso Dado, che ha dichiarato in un'intervista a La Repubblica: «Quel pugno mi ha rotto il naso, ma poteva andarmi molto peggio».

L'aggressore, un ex fidanzatino della figlia 14enne di Dado, dopo diversi atti di bullismo nei confronti dell'adolescente, è passato alle intimidazioni nei confronti del padre. «Questi ragazzi non distinguono la realtà dalla fiction - ha dichiarato il comico - la trap dal rap e il cane della Ferragni da un sorcio del Campidoglio. Parlano come i personaggi di Gomorra, di Suburra, di Baby e come le canzoni di certi trapper, dove la considerazione per il genere femminile è zero». Il giovane è stato immediatamente denunciato ai carabinieri. Dado si sta impegnando in prima persona affinché questa storia possa servire da monito per altre persone coinvolte in situazioni simili.

