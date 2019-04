Roma, «Ti stermino la famiglia, ti do fuoco...», minaccia l'ex: arrestato fidanzato e suo padre

La storia d'amore era già finita da un po' di tempo ma lui non si rassegnava: lei glielo aveva ripetuto più volte, aveva anche chiesto aiuto agli amici ma nulla, lui insisteva, aveva cercato di impietosirla, andava sotto casa sua per provare a convercerla del suo amore. Poi un giorno il 27enne scopre che la sua ex ha una nuova relazione e comincia a perseguitarla.



Fino a quando è intervenuta la Polizia arrestando lui e suo padre con l'accusa di stalking. «Ve do foco, cambiate appartamento, ve stermino la famiglia, vi ammazzo tutti», «Fallo venì tu padre che je spacco la testa», questo il tenore delle minacce che lo stalker rivolgeva alla ex e alla sua famiglia. Quando i messaggi hanno iniziato ad arrivare anche sul telefono di un'amica «ho visto l'amica tua venì su…dije de scenne che l'ammazzo», la ragazza ha chiesto aiuto agli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esposizione. La vittima ha così raccontato ai poliziotti di come le minacce fossero arrivate anche dal padre del suo ex . In seguito agli elementi di indagine raccolti, il Giudice delle Indagini Preliminari ha emesso a carico di C.S, romano 27enne e C.M., romano 62enne, due ordinanze di custodia cautelare in carcere. I due, padre e figlio rintracciati dagli agenti, rispettivamente a Laurentino 38 e Don Bosco, sono stati rinchiusi nel carcere di Regina Coeli: dovranno rispondere del reato di stalking.

