Cuoco stellato chiude il ristorante e apre una steak house: farà hamburger

Da stellato Michelin passa ad essere uno chef di una steak house. La rivoluzione l’ha decisa lui e così lo spagnolo Dani Garcia ha scelto di chiudere il suo ristorante a Marbella, in Andalusia, per trasformarlo in un luogo dove sarà possibile mangiare hamburger. Al quotidiano spagnolo La Vanguardia racconta di voler chiudere il prossimo 22 ottobre, prima della pubblicazione della nuova guida Michelin.



I suoi piatti? Ora diventeranno hamburger, realizzando menù a un costo più ridotto dei piatti da tre stelle Michelin che ormai aveva realizzato con il suo team.



E così scopri lo stellato Michelin che non ti aspetti. Uno, come Garcia, che all'idea dell'hamburger, commenta così: “Mi ha sempre attratto". © RIPRODUZIONE RISERVATA