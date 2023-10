Accompagna la fidanzata a vedere una casa, ma crolla il pavimento: Matteo Battaglia precipita per 3 metri e muore a 22 anni

Cade dal sottotetto di un immobile che stava visitando insieme alla fidanzata e muore a 22 anni dopo due giorni di agonia. Matteo Battaglia non ce l'ha fatta. È deceduto all'ospedale Garibaldi di Catania dove era ricoverato dal giorno dell'incidente. Il pavimento ha ceduto all'improvviso sotto ai suoi piedi, facendolo cadere per tre metri. Adesso restano solo la rabbia e il dolore.

Cosa è successo

Il giovane aveva accompagnato la fidanzata a visionare l'immobile, che avrebbe dovuto affittare per avviare la sua attività.

All'improvviso il sottotetto è crollato e Matteo Battaglia è precipitato per tre metri, finendo col battere la testa. Le sue condizioni sono apparse subito disperate.

L'ambulanza l'ha trasportato all'ospedale Guzzardi di Vittoria, ma la criticità della situazione ha richiesto lo spostamento immediato a Catania. Dopo due giorni di coma è morto. «Un'altra vita strappata con tanta ingiustizia. Non ci sono parole e non ci saranno mai. Non doveva andare così... e basta. Condoglianze a tutta la famiglia», si legge tra i commenti.