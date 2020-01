Cristoforetti: «Nessuna discriminazione. L'appartenenza all'Aeronautica aveva solo valore simbolico»

«Da Esa dipendo per l'impiego quotidiano e da Esa percepisco lo stipendio. L'appartenenza alla Forza Armata ha avuto negli ultmii 10 anni un valore simbolico e affettivo». Così in una nota diffusa su Twitter Samantha Cristoforetti precisa le circostanze del suo addio all'Aeronautica Militare, effettivo dal 31 dicembre scorso, sottolineando di avere sempre espresso ai vertici militari l'intenzione di non lasciare l'Agenzia Spaziale Europea. Quanto alle ragioni del suo congedo, aggiunge, «non sto cambiando mestiere o assumendo un nuovo invarico, continuo ad essere un'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea e conto di tornare presto nello spazio». Inoltre, aggiunge, «non mi sento oggetto di discriminazione di genere» e «ho sempre avuto il massimo supporto da parte della delegazione italiana alla Ministeriale Esa dello scorso novembre, tanto che l'Italia ha ottenuto l'impegno per un secondo volo per me entro qualche anno».

La Cristoforetti - che accompagna il tweet con le foto del congedo dal 51esimo Stormo - riconosce comunque di avere «semplicemente avuto occasione di esprimere alla Forza Armata, nelle sedi appropriate, il mio disaccordo per alcune situazioni e, contestualmente, ho ritenuto per coerenza e per mia serenità di congedarmi. In schiettezza e reciproca cordialità, senza alcuna polemica». Ricordando che una nuova selezione astronauti è «prevista entro un paio d'anni» Astrosamantha scrive «mi auguro che tanti e tante giovani Ufficiali vogliano partecipare» e conclude dicendosi «orgogliosa» di essere stata una collega di chi serve il paese nell'Aeronautica Militare e nelle Forze Armate.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Alcune precisazioni a proposito delle notizie che mi riguardano riportate nei giorni scorsi dalla stampa. <a href="https://t.co/kkFP93vWUs">pic.twitter.com/kkFP93vWUs</a></p>— Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) <a href="https://twitter.com/AstroSamantha/status/1212809026364485634?ref_src=twsrc%5Etfw">January 2, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

