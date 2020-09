Covid, arriva il tampone superveloce: in tre minuti capace di dare il risultato

Arriva un nuovo test rapido, tutto italiano, capace di dire in soli 3 minuti se si è positivi o meno al coronavirus SarsCov2 dalla saliva. Si chiama Daily Tampon, ed è stato realizzato da un'azienda brianzola di Merate (Lecco) in collaborazione con l'università del Sannio. Il test ha ricevuto l'approvazione dal Ministero della Salute e può quindi partire la produzione.

«Anche presso il laboratorio dell'Istituto Spallanzani si sta sperimentando il test salivare rapido e sono attesi i risultati entro la fine del mese» ha comunicato l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. Il test rapido salivare è meno invasivo dei tamponi ed una delle possibili applicazioni potrebbe essere quella nel mondo scolastico, soprattutto per i bimbi più piccoli proprio per l'assenza di invasività (rispetto ad esempio al tampone orofaringeo) e per la rapidità del risultato.

