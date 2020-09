Coronavirus, AstraZeneca sospende test su vaccino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo che uno dei partecipanti alla sperimentazione ha accusato una seria potenziale reazione avversa,ha annunciato la sospensione di tutti i test clinici sulche sta sviluppando insieme all'dopo uno dei partecipanti ha accusato una. Unodurante il quale il colosso farmaceutico procederà a esaminare il caso e a rivedere i dati sulla sicurezza. Seppure, come sottolinea la società, si tratta di una procedura di routine l'annuncio della sospensione ha portato a unnelle contrattazioni after hours."Il nostro processo standard di revisione dei test ha fatti scattare una pausa – spiega un–. Si tratta di un'azione di routine che si verifica ogni volta che c'è una potenziale reazione inspiegata in uno dei test, volta a indagare e assicurare allo stesso tempo il mantenimento dell'integrità del processo dei test. Nei test più ampi – sottolinea ancora la società – reazioni possono accadere per caso ma devono essere indipendentemente valutate con attenzione".Prima di tale battuta d'arresto i dati iniziali sui test erano apparsi molto promettenti, con il vaccino in grado di produrre una robusta risposta immunitaria e solo deboli effetti collaterali.Il volontario che avrebbe avuto un reazione sospetta durante i test si trova ina ma la sospensione dei test riguarderebbe anche glidove gli esami sono condotti con fondi federali.