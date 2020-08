Covid, nonna Monda guarita a 105 anni: «Ho passato due guerre, questa una passeggiata»

È riuscita a sconfiggere il Covid-19 all'età di 105 anni. Rosamunda Campagnoli, conosciuta da tutti come «nonna Monda», è perfettamente guarita dopo aver contratto il virus. La donna, da sei anni (dopo la morte del marito) ospite di una casa di riposo a Pinarolo Po (Pavia), in Oltrepò Pavese, ha vissuto la malattia senza conseguenze: è stata totalmente asintomatica. Ma sino a che il doppio tampone negativo non ha sancito la sua definitiva guarigione, l'anziana ha dovuto vivere in isolamento, rinunciando al pranzo e alle attività ricreative con gli altri pensionati presenti nella Rsa «San Francesco». Adesso ha potuto tornare alle sue passioni: le preghiere giornaliere insieme agli altri, le chiacchiere e i giochi con gli amici (il suo preferito è la tombola), la musica, il disegno e le visite delle sue due nipoti Lucia e Floriana. A chi le chiede come ha fatto a sconfiggere il Coronavirus alla sua età. «nonna Monda» risponde con un sorriso: «Dopo essere uscita indenne dalle due guerre mondiali ed aver affrontato una vita di sacrifici, al confronto il Covid-19 è stata una passeggiata».

Ultimo aggiornamento: 18:21

