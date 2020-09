Covid Foggia, 5 bambini positivi: scuole chiuse e 70 alunni in isolamento a S. Giovanni Rotondo

Covid, scuole chiuse a San Giovanni Rotondo (Foggia) a causa della positività di 5 bambini che frequentano la scuola per l'infanzia. Elementari e medie, da oggi fino al 3 ottobre resteranno chiusi l'istituto comprensivo Pascoli-Forgione e la scuola Melchionda di San Giovanni Rotondo nel foggiano. Lo comunica il sindaco della città, Michele Crisetti, che specifica che in quei plessi sarà effettuata la sanificazione dei locali mentre l'Asl di Foggia ha già provveduto a ricostruire la catena di contatti.

70 alunni in isolamento

Attualmente è stata posta in isolamento fiduciario una settantina di alunni che frequentano le cinque classi dove sono stati riscontrati i casi di positività al virus e una ventina di insegnati. «Si tratta di contagi esterni alla scuola - precisa il sindaco Crisetti. Gli alunni sono stati in contatto con persone positive nell'ambito familiare e non solo».

