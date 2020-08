Covid, sei positivi a Fiumicino e Ciampino con test rapidi: tutti asintomatici, tornavano da vacanze in Spagna e Grecia

Rientrano dalle vacanze, sono tutti positivi, ma asintomatici. «Ieri, allo scalo di Fiumicino sono stati individuati 6 nuovi casi di positivi al coronavirus asintomatici. Si tratta di cittadini italiani (tre residenti a Roma, uno in Campania, uno in Basilicata e uno in Toscana) di rientro dalla Spagna e dalla Grecia. Un nuovo caso positivo è stato individuato all'aeroporto di Ciampino: si tratta di un cittadino spagnolo di rientro da un Paese oggetto dell'ordinanza del ministero della Salute».

Fiumicino, il tampone diventa il nuovo visto sul passaporto

Regione Lazio, la beffa dei camici e delle tute protettive: acquistate e mai arrivate

Covid Roma, allarme Uscar: «Stanno arrivando i super spreader. Carica virale alta, sono molto contagiosi»

Lo comunica l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio nel report dell'attività negli aeroporti romani della giornata di ieri. «Da inizio attività - continua la nota - i casi positivi asintomatici individuati attraverso l'utilizzo dei test rapidi antigenici sono stati 168, confermati successivamente dal test molecolare. Tutti i viaggiatori sono asintomatici, sono stati posti in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale».

Ultimo aggiornamento: 11:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA