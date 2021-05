«Hai portato il Covid»: asiatico aggredito dal branco nell'aretino

Un asiatico di circa sessant'anni è stato aggredito prima verbalmente e poi fisicamente ad Anghiari-vicino ad Arezzo- da cinque giovani che l'hanno accerchiato e deriso, per poi passare a minacce ed accusarlo di essere un “portatore del Covid”,infine i giovani lo hanno spintonato e poi percosso. I carabinieri della compagnia di Sansepolcro hanno reso noto lo spiacevole accaduto, spiegando che i cinque sono stati poi identificati e denunciati per percosse e minacce aggravate.

APPROFONDIMENTI FROSINONE Emanuele Morganti, già liberi gli assassini:... LATINA Sorprende tossicodipendente a rubare ricettario del medico:... GIULIANOVA Non serve i caffè al bancone, barista aggredito e picchiato da... PUGLIA Andria, coppia di amanti tenta di uccidere il marito di lei: arrestati

Roma, insulta e prende a pugni i carabinieri: arrestato uomo di 55 anni. Il giudice gli toglie il reddito di cittadinanza

Le dinamiche: aggressori già noti

Gli aggressori sono già noti alle forze dell'ordine e due di loro l'anno scorso sono stati colpevoli del lancio di una panchina dalle mura storiche di Anghiari. Ai cinque si è risaliti grazie alle dichiarazioni di alcuni passanti e dopo alcune indagini. Inoltre i carabinieri hanno detto che l'uomo non è nemmeno di nazionalità cinese e da qualche tempo era residente nell' Aretino per motivi di lavoro. Il giorno dell'aggressione l'uomo stava passeggiando per le vie del centro storico quando sarebbe stato accerchiato da parte del gruppo.

Non serve i caffè al bancone, barista aggredito e picchiato da due rom

© RIPRODUZIONE RISERVATA