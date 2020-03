Toscana, 273 nuovi casi di contagio e tredici morti in più

Da ieri sono 273 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Toscana, come informa l'ultimo bollettino della Regione. Salgono così a 2.972 i contagiati dall'inizio dell'emergenza. Aumentano a 54 i guariti: 24 guarigioni virali (i cosiddetti «negativizzati») e 30 guarigioni cliniche. Con 13 nuovi morti, arrivano a 142 i decessi totali. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 2.776. Questi i 13 decessi registrati in Toscana nelle ultime 24 ore, che vanno ad aggiungersi ai 129 registrati fino a ieri, per un totale di 142 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Coronavirus Toscana, 238 nuovi casi e 21 morti. I guariti si fermano a 51

Coronavirus Toscana, 184 nuovi casi e 18 morti: il più giovane aveva 30 anni. Dati in lieve calo

Coronavirus Toscana, 184 nuovi casi e 18 morti: il più giovane aveva 30 anni. Dati in lieve calo

© RIPRODUZIONE RISERVATA