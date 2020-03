Coronavirus Toscana, 184 nuovi casi e 18 morti: dati in lieve calo

Cala lievemente il numero di contagi di Coronavirus in Toscana. Oggi 23 marzo 2020, si registrano 184 nuovi positivi contro i 265 di ieri e i 219 dell'altro ieri. I morti nelle ultime 24 ore sono 18 (ieri erano stati 19), per un totale di 109 decessi dall'inizio dell'epidemia. In tutto le persone positive sono 2.461: un numero che pone la Toscana al sesto posto tra le regioni più colpite in Italia. Di queste 1.076 sono ricoverate, 218 in terapia intensiva. Sono invece 9.324 le persone in isolamento domiciliare. Le guarigioni salgono a 51, contro le 42 di ieri e le 35 di sabato. Firenze, Lucca e Massa Carrara le province con più casi.

LEGGI ANCHE Avigan contro il coronavirus, l'Aifa: «Ok alla sperimentazione»

Questi i 18 decessi che si sono verificati in Toscana nelle ultime 24 ore, con l'indicazione di sesso, età, Comune del domicilio: M. 87, Pontremoli; M. 69, Massa; M. 70, Piombino; M. 82, Lucca; F. 85, Fivizzano; M. 77, Casciana Terme; M. 90, Pontremoli; F. 86, Bagnone; M. 82, Carrara; M. 97, Fivizzano; M. 85, Pisa; F. 30, San Giuliano Terme; M. 81, Pisa; M. 89, Carmignano(PO); M. 85, Pontassieve; F. 90, Agliana(PT); M. 84, Quarrata(PT); M. 86, Chiusi (SI).

Spetterà in ogni caso all’Istituto superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus: si tratta di persone di età compresa tra i 30 e i 100 anni, tutte affette da più patologie.

Sul sito della Regione Toscana viene anche fornito il dettaglio dei 2461 tamponi risultati positivi, suddivisi per provincia di segnalazione, che non sempre corrisponde necessariamente a quella di residenza: 548 Firenze, 229 Pistoia, 137 Prato (totale Asl centro: 914), 363 Lucca, 289 Massa-Carrara, 266 Pisa, 140 Livorno (totale Asl nord ovest: 1058), 128 Grosseto, 160 Siena, 201 Arezzo (totale sud est: 489).



Sempre sul sito della Regione si spiega che dal 1° febbraio a oggi nei laboratori toscani sono stati effettuati in tutto 13851 tamponi su 12612 casi. Nelle ultime 24 ore, sono stati fatti 587 tamponi. I laboratori impegnati nel testare i tamponi sono: i tre laboratori di microbiologia e virologia delle tre aziende ospedaliere universitarie di Careggi, Pisa e Siena, in funzione dall’inizio di febbraio, a cui negli ultimi giorni se ne sono aggiunti altri sei: Ispro (Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica), i laboratori di Arezzo e Grosseto (Asl sud est), Livorno e Lucca (Asl nord ovest), più un laboratorio privato.

Dal monitoraggio giornaliero sono 9.324 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana: 3.569 nella Asl centro, 2.895 nella Asl nord ovest, 2.860 nella Asl sud est.

Ultimo aggiornamento: 17:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA