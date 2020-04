Quanto resiste un italiano in casa? «Massimo 72 ore, poi esce». Lo studio che spiega il boom di denunce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Multe salate e denunce non possono niente contro la smania di uscire degli italiani. O, almeno, di una buona parte di loro. Questo è quello che emerge da, secondo la quale «nonostante l'emergenzae gli inviti a restare a casa, quasi 1 italiano su 3 (il 30%) non resiste nemmeno 72 ore prima di dover uscire per fare la spesa in negozi, supermercati e alimentari». Il risultato è che nel 38% degli appartamenti degli italiani sono state accaparrate scorte di prodotti alimentari e bevande per il timore di non trovarli più disponibili sugli scaffali. Nelle dispense - sostiene Coldiretti - sono stati accumulati soprattutto pasta, riso e cereali (26%), poi latte, formaggi, frutta e verdura (17%), quindi prodotti in scatola (15%), carne e pesce (14%), salumi e insaccati (7%) e vino e birra (5%). «Un comportamento pericoloso per la salute, per l'attesa nellelunghe file, ma che favorisce - conclude l'organizzazione agricola - le speculazioni dal campo alla tavola e anche gli sprechi di cibo in un momento delicato per le forniture alimentari del Paese.