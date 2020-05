Sport, la parola d’ordine è distanza: spogliatoi aperti ma la doccia a casa è preferibile. Attenzione alle diverse ordinanze regionali. Attenzione, le palestre riapriranno dal 25 maggio.

Da domani

potremo tornare

a giocare a tennis?

Sì, il tennis - come tutti gli sport individuali che non implicano contatto (come ad esempio le arti marziali) - riabbraccia i propri appassionati. Le regole da seguire sono quelle note: indossare la mascherina negli spazi comuni (ma non durante l’attività), disinfettare le mani il più possibile, non toccare occhi, naso e bocca durante l’attività. Si dovrà arrivare al circolo già con l’abbigliamento giusto per la pratica. Vietato il doppio. Consigliata la doccia a casa.

Si potrà fare

lezione di pilates

individualmente?

Sì. Ma non solo individualmente. Le palestre riapriranno il 25 maggio e tornano dunque anche le attività legate al fitness che si potranno svolgere mantenendo la distanza di due metri dagli altri partecipanti. Se è richiesto l’utilizzo di attrezzi o macchine, questi dovranno essere disinfettati prima del turno successivo. Doccia e spogliatoi potranno essere utilizzati ma sempre a un metro distanza dalle altre persone.

È possibile

giocare a calcetto

con gli amici?

Assolutamente no. Gli sport di squadra - per i rischi legati al contatto fisico inevitabile - sono ancora tra quelli che restano alla finestra. Non solo gli appassionati di calcio, calcetto o calciotto, dunque, ma anche quelli volley, basket, rugby e pallanuoto dovranno pazientare in attesa di tempi migliori. Una data per la ripresa ancora non c’è. La stessa sorte tocca ai praticanti degli sport individuali da contatto.

Riapriranno

i corsi di nuoto

per bambini?

Certo, anche se con regole molto diverse per ogni età. L’istruttore sarà fuori dall’acqua, quindi per i piccoli da 3 mesi a 3 anni sono obbligatori un genitore in acqua e 10 mq di spazio per ogni coppia. Per i bimbi più piccoli obbligo del pannolino. Oltre i 3 anni bastano 7 mq per bambino e l’asta flessibile sostituisce il genitore. Tra i 3 e i 6 anni, un istruttore ogni 5 bambini. Per i più grandi uno ogni 7. Si riparte il 25 maggio.

