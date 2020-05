Riaprono le spiagge: ombrelloni da dividere con i congiunti, distanze di sicurezza e precauzioni, così cambia la nostra estate al mare.

A quale distanza

devono stare

i bagnanti tra loro?

Per entrare in stabilimento non ci sono obblighi di prenotazione né di termoscanner. Grazie all’intervento delle regioni che hanno attenuato i suggerimenti Inail, sono cambiate alcune prescrizioni. Tra i bagnanti occorre osservare una distanza almeno di 1 metro di separazione che deve essere mantenuto sempre durante il soggiorno in riva al mare, sia per fare un bagno, sia per andare al bar oppure presso i servizi igienici.

Ci saranno corsie

per arrivare

in spiaggia?

L’organizzazione dello stabilimento nell’estate 2020 sarà diverso rispetto agli anni passati sempre per garantire il distanziamento sociale. Così anche se nelle indicazioni delle regioni concordate con il governo non ci sono prescrizioni specifiche, è chiaro che gli imprenditori agiranno in base al buon senso. Pertanto saranno disposti opportuni camminamenti al fine di favorire lo spostamento dei bagnanti per raggiungere il mare, il bar, ristoranti, servizi igienici.

Quali sono le regole

delle piscine

negli stabilimenti?

Le linee guida governo-Regioni non hanno fornito indicazioni chiare. Non si capisce se le piscine alimentate con acqua di mare potranno essere utilizzate: il buon senso suggerirebbe di sì. Poi ci sono gli impianti con acqua dolce dove subentra la problematica del cloro riguardo le quantità da impiegare: per sconfiggere il Covid-19 serve una certa quantità di biocida, però bisogna stare attenti a superare certi livelli che sarebbero dannosi alla salute.

Quanto spazio

ho a disposizione

sotto l’ombrellone?

Dopo una disputa fra gli imprenditori del mare e il governo che, seguendo le indicazioni Inail, voleva stabilire 5 metri fra le file e 4,5 metri tra ombrelloni della stessa fila, alla fine è prevalsa la linea delle regioni si è ottenuto un distanziamento fra ombrelloni in modo tale che ciascuno di essi garantisca una superficie di almeno 10 metri quadri. Invece, sedie a sdraio e lettini se non posizionati sotto l’ombrellone devono essere distanti almeno 1,5 metri.

Si potrà stare a fianco

dei congiunti

ma niente amici

Si può affittare lo stesso ombrellone a un solo nucleo familiare, congiunti e fidanzati. Amici occasionali invece, dovranno affittare ombrelloni diversi. Anche per fare un bagno sarà tutto diverso dal passato, dovendo sempre garantire la distanza fra le persone. L’obbligo di mascherina cessa nel proprio spazio sotto l’ombrellone e quindi quando ci si vuole tuffare lo si potrà fare liberamente, mantenendo anche in acqua una separazione fisica di 1 metro da altre persone.

Gli imprenditori

lamentano il caos

delle norme, perché?

Gli operatori degli stabilimenti temono che la genericità di certe norme varate per regolamentare l’estate 2020 possa esporli al rischio di essere sanzionati da chi andrà a fare controlli. Il decreto rilancio fa riferimento ad alcune linee guida che minaccia di sanzionare anche con la sospensione o la chiusura dell’attività. Ma gli imprenditori ancora non sanno a cosa fare riferimento per essere in regola e poter riprendere l’attività.

