Coronavirus, un milione di euro grazie ai lettori dei giornali della Caltagirone Editore

Un milione di euro. E' il primo, grande traguardo raggiunto dalle donazioni dei lettori delle testate della Caltagirone Editore. Da Nord a Sud passando, ovviamente per la Capitale, le diverse campagne di sottoscrizione dei giornali stanno coinvolgendo, con obiettivi mirati e concreti, le strutture sanitarie in trincea contro il virus. Una gara di solidarietà senza sosta che ha coinvolto tutta Italia, con donazioni anche dall'estero.

Coronavirus, il direttore del Columbus: «Il vostro aiuto per Gemelli e Spallanzani»



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grazie alla generosità dei lettori sono già stati acquistati sistemi di ventilazione polmonare, ecografi e posti letto di terapia intensiva destinati alle strutture ospedaliere a cui è destinata la sottoscrizione. Il Messaggero per il policlinico Gemelli e l'istituto Spallanzani; il Mattino per l'ospedale Cotugno di Napoli, il Gazzettino per l'Azienda Ospedaliera Università di Padova, il Nuovo Quotidiano di Puglia per il Presidio Ospedaliero Vito Fazzi di Lecce e il Corriere Adriatico per gli Ospedali Riuniti di Ancona.Una schema vincente che sta consentendo alle strutture di eccellenza, che tutti giorni difendono le vite di uomini e donne dalla morsa del coronavirus, di continuare a lavorare con un aiuto e soprattutto un supporto in più.E così il gioco di squadra messo in campo dai quotidiani della Caltagirone Editore si fonde con il sostegno di chi si informa tutti i giorni in edicola e sui siti online delle testate. Ma la campagna non si ferma, anzi procede ancora più spedita perché il nemico invisibile che ha sconvolto le nostre esistenze non è stato ancora battuto. Ecco perché il Messaggero - così come le altre quattro testate - va avanti per aiutare gli ospedali in prima linea.Le voci dei primari e dei dirigenti dello Spallanzani e del Gemelli, raccolti in queste settimane, testimoniano l'importanza delle donazioni. D'altronde più macchinari per la respirazione e posti letto sono fondamentali per evitare che i medici si trovino davanti alla drammatica scelta di chi salvare. L'obiettivo è semplice: «Non dobbiamo farci trovare impreparati», continuano a ribadire dal policlinico e dall'Istituto per le malattie infettive. La sottoscrizione di questo quotidiano è anche accompagnata dalla spinta dei principali protagonisti della cultura, dello sport e dello spettacolo italiano che hanno scelto di fare da testimonial in questa grande sfida per la salute di tutti. Ma i veri protagonisti sono i lettori. A cui va un milione di volte grazie.