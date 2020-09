Covid a Napoli, focolaio al Cardarelli: «Bloccati congedi e ferie di medici e infermieri», Campania, 225 positivi in 24 ore

La direzione sanitaria dell'ospedale Cardarelli di Napoli ha bloccato le ferie del personale medico e infermieristico e i congedi dei dirigenti «a seguito dell'andamento della curva epidemiologica Covid-19». In una comunicazione del direttore sanitario del Cardarelli, Giuseppe Russo, ai direttori delle unità operative e ai coordinatori infermieristici la decisione viene spiegata con «l'incremento delle necessità terapeutico-assistenziali».

Il blocco, ad horas, viene giustificato anche con l'applicazione delle disposizioni sull'esecuzione dei tamponi al personale «che ha avuto contatti stretti con soggetti Covid-19».

ALLARME CAMPANIA Sono 3.415 le persone attualmente positive al coronavirus in Campania (+225 rispetto al dato di ieri). Di queste, 3.186 (+220) sono le persone poste in isolamento domiciliare, 220 (-3) le persone ricoverate con sintomi e 9 (+2) i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Oggi la Campania ha fatto registrare un aumento di 249 nuovi casi, seconda regione in Italia dopo la Lombardia per numero di nuovi positivi nelle ultime 24 ore.

Ultimo aggiornamento: 18:47

