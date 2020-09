Covid, il bollettino di oggi 8 settembre: 1.370 casi e 10 morti. Tamponi in aumento, nessuna Regione a 0 contagi

Continuano a salire i casi di coronavirus in Italia: secondo il bollettino della Protezione civile oggi si registrano 1.370 casi e 10 morti (ieri i casi erano 1.108). Questi i dati del ministero della Salute. All'aumento dei contagiati è corrisposto un netto incremento dei tamponi effettuati: sono stati 92.403, quasi il doppio rispetto a ieri. In Lombardia (271) e Campania (249) il maggior numero di nuovi positivi. Nessuna regione ha registrato zero contagi. Nessuna Regione ha registrato zero contagi.

Covid in Italia, i casi Regione per Regione

Campania, 249 contagi

Sono 249 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Campania. Di questi, 45 sono relativi a casi di rientro (20 dalla Sardegna e 25 da Paesi esteri) mentre 16 sono contatti stretti di precedenti casi di rientro. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza Covid-19 è 8.377. Sono 7.900 i tamponi esaminati oggi in Campania (il totale dei tamponi esaminati è 467.131). Nessun nuovo decesso legato al coronavirus è stato registrato oggi in Campania, con il totale che resta 448, mentre sono 24 i nuovi guariti, con il totale che sale a 4.514 (di cui 4.509 completamente guariti e 5 clinicamente guariti). L'Unità di crisi della Regione Campania sapere che «con oggi sono da considerare esauriti i tamponi arretrati legati ai rientri dall'estero e da altre regioni. Si conclude - aggiunge l'unità di crisi in una nota - questa fase dell»operazione filtrò del piano sicurezza e prevenzione messo in atto dalla Campania, unica regione d'Italia che dal 12 agosto scorso ha reso obbligatorio lo screening per chi rientra Sono 249 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Campania. Di questi, 45 sono relativi a casi di rientro (20 dalla Sardegna e 25 da Paesi esteri) mentre 16 sono contatti stretti di precedenti casi di rientro. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza Covid-19 è 8.377. Sono 7.900 i tamponi esaminati oggi in Campania (il totale dei tamponi esaminati è 467.131). Nessun nuovo decesso legato al coronavirus è stato registrato oggi in Campania, con il totale che resta 448, mentre sono 24 i nuovi guariti, con il totale che sale a 4.514 (di cui 4.509 completamente guariti e 5 clinicamente guariti). L'Unità di crisi della Regione Campania sapere che «con oggi sono da considerare esauriti i tamponi arretrati legati ai rientri dall'estero e da altre regioni. Si conclude - aggiunge l'unità di crisi in una nota - questa fase dell»operazione filtrò del piano sicurezza e prevenzione messo in atto dalla Campania, unica regione d'Italia che dal 12 agosto scorso ha reso obbligatorio lo screening per chi rientra

Emilia-Romagna, 94 nuovi casi

Sono 94 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Sono 94 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Emilia-Romagna nelle ultimi 24 ore, 50 dei quali asintomatici. Numero record di tamponi per l'Emilia-Romagna: ne sono stati fatti 12.480. Sono 16 i nuovi contagi collegati a rientri dall'estero, 17 da altre regioni. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 38 anni. Si registra un nuovo decesso: un uomo di 102 anni residente in provincia di Rimini. I pazienti in terapia intensiva scendono a 16 (2 in meno rispetto a ieri), mentre i ricoverati negli altri reparti Covid sono 130 (11 in più rispetto a ieri). Il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna (26), Modena (22) e Reggio Emilia (14).

Puglia, contagi in salita: sono 143

Nuovo rilevante aumento di contagi da coronavirus oggi in Puglia, su 3.590 tamponi processati, sono stati rilevate 143 infezioni: 74 in provincia di Bari, 8 in provincia di Brindisi; 10 nella Bat, 12 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 33 in provincia di Taranto, 1 fuori regione, 2 provincia di provenienza non nota. Ci sono stati anche 3 decessi: 2 in provincia di Bari e 1 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 331.919 test; sono 4154 i pazienti guariti, mentre i casi attualmente positivi sono 1.321, di cui 170 ricoverati negli ospedali. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.042. Dei 74 casi della provincia di Bari, 55 riguardano l'azienda ortofrutticola di Polignano a Mare. Anche dei 33 casi Covid attribuiti alla provincia di Taranto, 16 sono relativi al focolaio di Polignano.

Sardegna, 51 contagi

Sono 51 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Sardegna nell'aggiornamento dell'Unità di crisi regionale, 2.615 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Resta invariato il numero delle vittime, 136 in tutto, mentre salgono a 48 (+2) i pazienti ricoverati in ospedale, di cui 10 in terapia intensiva, sono 1.135 le persone in isolamento domiciliare e 1.286 quelle guarite. Dei 2.615 casi positivi complessivamente accertati, 447 (+2) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 258 (+6) nel Sud Sardegna, 120 (+1) a Oristano, 205 (+6) a Nuoro, 1.585 (+36) a Sassari. In totale sono stati eseguiti 149.370 tamponi, con un incremento di 1.352 test rispetto all'ultimo aggiornamento.



