Coronavirus, Milano vara piano per la ripartenza: aree 30 km/h, biciclette, tavolini nei posti auto

Milano lancia un piano strategico per la ripartenza nella Fase 2 della lotta al Coronavirus basato sulla riorganizzazione dei tempi e degli spazi della città. L'obiettivo è vivere i quartieri della città in modo nuovo, evitando assembramenti, tra strade, vie ciclabili, spostamenti a piedi. Limiti di velocità e nuovi spazi per i tavolini nei posti auto.

Si chiama "Milano 2020. Strategia di adattamento" il piano lanciato dal Comune di Milano, aperto ai contributi dei cittadini, per gestire la ripartenza. Il documento è stato presentato da alcuni assessori in una conferenza stampa in streaming. Il piano punta in generale su una riorganizzazione dei tempi e degli spazi della città: dalla ridefinizione dell'uso delle strade e degli spazi pubblici, all'aumento degli spostamenti con la bicicletta e a piedi, alla riscoperta della dimensione di quartiere per vivere la città in modo diverso, senza il pericolo di creare assembramenti.

Milano 2020 ha l'obiettivo di attrezzare la città per gestire al meglio lo scenario più probabile, per un adattamento verso un «nuovo ordinario». Il piano per la ripartenza di Milano è già consultabile online sul sito del Comune e a partire dal 27 aprile ci sarà la possibilità per i cittadini di presentare contributi e osservazioni, è un documento aperto a tutta la città.

Limite di 30 km/h per la auto e più spazio ai ristoranti. Tra le misure pensate per la ripartenza c'è il limite di velocità a 30 all'ora introdotto in modo diffuso in città e spazi per tavolini anche in sostituzione dei posti auto o al margine della carreggiata. L'obiettivo è valorizzare lo spazio pubblico per consentire a bar e ristoranti di poterlo sfruttare al meglio, con le dovute norme di distanza.



Incentivi alla vita di quartiere. La vita a Milano sarà quella di quartiere, dove tutto quello che serve si trova nel raggio di 15 minuti a piedi. L'obiettivo sarà quello di «limitare la migrazione delle persone dai quartieri residenziali a quelli legati al consumo - ha spiegato l'assessore al Commercio, Cristina Tajani -. Ogni dimensione dovrà avere una dimensione propria di consumo e socialità in modo da utilizzare tutto lo spazio fisico della città, anche all'aperto». Il Comune punta a cambiare, desincronizzare, gli orari della città anche per favorire un minore afflusso di persone sui mezzi di trasporto, che è il vero nodo da affrontare. In questo avrà un ruolo fondamentale anche lo smart working. La vita a Milano sarà quella di quartiere, dove tutto quello che serve si trova nel raggio di 15 minuti a piedi. L'obiettivo sarà quello di «limitare la migrazione delle persone dai quartieri residenziali a quelli legati al consumo - ha spiegato l'assessore al Commercio, Cristina Tajani -. Ogni dimensione dovrà avere una dimensione propria di consumo e socialità in modo da utilizzare tutto lo spazio fisico della città, anche all'aperto». Il Comune punta a cambiare, desincronizzare, gli orari della città anche per favorire un minore afflusso di persone sui mezzi di trasporto, che è il vero nodo da affrontare. In questo avrà un ruolo fondamentale anche lo smart working. Accessi monitorati ai parchi. Ci sarà una graduale riapertura di parchi e giardini con l'introduzione di sistemi di monitoraggio degli accessi. Lo sport potrà riprendere in sicurezza negli spazi aperti dei centri sportivi, senza l'uso degli spogliatoi, mentre se consentito l'obiettivo è quello di aprire le piscine e gli impianti estivi per i mesi di luglio e agosto. Anche la cultura avrà una sua ripartenza. Musei e biblioteche potranno riaprire con misure di distanziamento e contingentamento delle capienze. 'Estate sforzescà, la rassegna estiva di iniziative culturali realizzata dall'amministrazione comunale e dedicata alla musica, al teatro e alla danza, potrebbe rappresentare una piattaforma di sperimentazione per nuove forme di accesso all'aperto.

