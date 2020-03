Milano, incidente frontale tra due volanti della polizia a un incrocio nella città deserta

Uno scontro tra due volanti della polizia, che stavano svoltando ad un incrocio quando una delle due vettura ha invaso la corsia dell'altra. Succede anche questo in una Milano ormai praticamente deserta per l'emergenza coronavirus. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio in piazzale Carlo Maciachini, nella zona nord della città. Subito dopo lo schianto, sono giunte altre volanti della polizia di Stato ed una della polizia locale. Notevoli i danni riportati nel frontale dalle vetture, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze per gli agenti a bordo.

Ultimo aggiornamento: 13:39

