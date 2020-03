Gabrielli: «Colpire i furbi per spezzare il contagio. In arrivo nuova autocertificazione»

Il capo della polizia contro i furbi e coloro che non rispettano le restrizioni. «Ci sono le straordinarie persone che combattono negli ospedali e poi c'è un'altra battaglia che vede impegnati i nostri uomini, quella di spezzare la catena del contagio, perseguendo i furbi, chi con comportamenti sbagliati introduce un vulnus al sistema che può vanificare gli sforzi che si stanno facendo», ha detto il capo della Polizia, Franco Gabrielli, a SkyTg24, sottolineando che «fino al 24 marzo su due milioni e mezzo di cittadini controllati ci sono stati 110mila denunciati» per il mancato rispetto dei divieti. In arrivo, informa il capo della polizia, una nuova autocertificazione.

