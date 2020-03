Coronavirus, Brusaferro (Iss): «Italia al picco dei contagi ma riaperture solo con controlli strettissimi»

Siamo al plateau del contagio da coronavirus in Italia, ma la fase discendente dovrà essere monitorata. «La curva ci dice che siamo al plateau, non vuol dire che abbiamo conquistato la vetta e che è finita ma che dobbiamo iniziare la discesa e la discesa si comincia applicando le misure in atto», ha spiegato il presidente dell'Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro.

«Le scelte che dovranno essere prese durante la fase di curva discendente - ha aggiunto - dovranno evitare comunque di perdere il controllo dell'epidemia». Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, secondo cui «ipotizzando la ripresa di alcune attività bisognerà comunque tenere sotto controllo strettissimo i moltiplicatori dell'epidemia, tra cui le case di cura». Secondo Brusaferro è comunque prematuro immaginare qualunque misura perchè «occorre vedere la velocità di discesa della curva e ad oggi è difficile immaginare un azzeramento dei contagi».

Linee guida per produzione mascherine. Per quanto riguarda le mascherine «la capacità di capacità di filtrare i microrganismi diventa un fatto fondamentale per le persone». In questa fase, ha chiarito, «dobbiamo abbinare il supporto a questo enorme sforzo di riconversione con la garanzia che gli standard delle mascherine sono tali da poterle garantire. Abbiamo dato tutte le specifiche alle aziende per realizzare mascherine da poter usare ed abbiamo dato 80 autorizzazioni a produrre in attesa di ricevere le prove tecniche delle capacità di filtraggio delle mascherine. Ma intanto le aziende possono produrre», ha concluso.



