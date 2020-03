Coronavirus, il farmaco anti-artrite efficace su 3 pazienti a Napoli: «Miglioramento importante»

Tre pazienti ricoverati a Napoli per coronavirus hanno avuto un «miglioramento importante» con l'utilizzo del farmaco Tocilizumab, il medicinale contro l'artrite che ha mostrato caratteristiche di efficiacia nell'impedire la progressione della malattia verso le forme più gravi. «Da sabato abbiamo trattato 6 pazienti tutti intubati. Di questi, 3 hanno avuto un miglioramento importante. Il primo paziente ha evidenziato segni di miglioramenti alla TAC di controllo effettuata ieri sera», spiega Paolo Ascierto, direttore dell'unità di immunologia clinica del Pascale, facendo il punto della situazione sull'uso all'ospedale Cotugno di Napoli del Tolicizumab, l'anticorpo monoclonale utilizzato per il trattamento dell'artrite reumatoide sulla polmonite indotta dal coronavirus. Si ipotizza di stubare il paziente se rimarrà stabile.

E il farmaco verrà utilizzato anche in Puglia, ha annunciato il presidente della Regione, Michele Emiliano. Oggi c'è stato un incontro in videoconferenza tra la task force regionale per l'emergenza Coronavirus e i vertici della società farmaceutica Roche, alla presenza del professore Pier Luigi Lopalco, ed è stata raccolta l'offerta dell'amministratore delegato della società per ricevere gratuitamente il farmaco. Nei prossimi giorni la Regione renderà noto all'azienda il fabbisogno programmato per poter mettere a disposizione il farmaco negli ospedali pugliesi.

