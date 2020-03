Coronavirus, in Veneto oltre 17 mila persone in isolamento: 21 morti in più rispetto a ieri

La curva sale ancora: in Veneto i casi positivi di coronavirus sono saliti oggi a 6442, 373 in più rispetto a ieri, 17159 le persone in isolamento, 1407 i malati ricoverati negli ospedali di cui 316 in terapia intensiva, 258 i decessi in totale dal 21 febbraio, 21 in più rispetto a ieri, di cui 9 solo a Verona, nuovo focolaio della regione, a causa anche della che “paga” la vicinanza con la confinante provincia di Brescia. Aumentano anche i pazienti guariti e dimessi arrivati a quota 439.

«Siamo in una guerra, ma la nostra strategia basata su un largo uso dei tamponi rallenterà la velocità del contagio. E ci consentirà di uscirne prima possibile». Lo assicura Luca Zaia, governatore del Veneto, raccontando la sfida che dice avergli «cambiato la vita». «Ogni regione - premette Zaia a proposito di un modello Veneto - è una storia a sé, ogni sanità, è una storia a sé. Quindi non è detto che il modello che funziona da me altrove possa funzionare.



