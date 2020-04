Coronavirus Fiuggi, scoperta terza casa di riposo abusiva: era in un hotel»

A Fiuggi è stata trovata la terza casa di riposo abusiva. Siamo nella Asl di Frosinone dove si è registrato un terzo caso in una settimana.

L'ultima casa di riposo abusiva era «addirittura all'interno di un hotel, che pubblicizzava servizio medico ed infermieristico senza alcun tipo di autorizzazione per esercitare attività socio-assistenziali per anziani. È la terza struttura abusiva presso il Comune di Fiuggi individuata in una settimana. Mi domando quali controlli siano stati posti in essere dall'amministrazione comunale, che è preposta per legge alla vigilanza?». Ad affermarlo è l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D' Amato.

«È un fatto molto grave ed è stato richiesto formalmente al sindaco del Comune di Fiuggi di emettere una ordinanza urgente nei confronti dei legali rappresentanti dell'hotel professionalmente indicati come addetti alle pulizie, raccomandando il trasferimento degli ospiti, circa 20, presso strutture idonee - aggiunge l'assessore - Della richiesta è stata informata la Questura di Frosinone. Voglio ringraziare i tecnici della prevenzione della Asl che, in collaborazione con il personale della Polizia di Stato, ha accertato questo ulteriore abuso».

