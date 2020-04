Fiuggi, polizia e Asl scoprono un'altra casa di riposo per anziani abusiva: si faceva anche la pubblicità

Un'altra casa di riposo abusiva è stata scoperta a Fiuggi, in provincia di Frosinone. È la terza negli ultimi giorni. Gli agenti del commissariato di polizia, coordinati dal vicequestore Sergio Vassalli, l'hanno scoperta durante un controllo svolto in collaborazione con gli ispettori della Asl di Frosinone.

I poliziotti hanno accertato che la struttura ricettiva a Fiuggi Fonte era in realtà adibita a casa di riposo con venti anziani ospiti - tra gli 80 e i 99 anni -, ma senza le necessarie autorizzazioni per questa attività. La polizia ha quindi chiesto al sindaco di Fiuggi di disporre la sospensione dell'attività, mentre per i titolari scatterà una denuncia, oltre alle previste sanzioni amministrative.

Dai controlli a tappeto è emerso che la struttura che pubblicizzava servizio medico ed infermieristico senza alcun tipo di autorizzazione per esercitare attività socio-assistenziali per anziani.

«E' un fatto molto grave ed è stato richiesto formalmente al sindaco del Comune di Fiuggi di emettere una ordinanza urgente nei confronti dei legali rappresentanti dell’hotel professionalmente indicati come addetti alle pulizie, raccomandando il trasferimento degli ospiti, circa 20, presso strutture idonee. Della richiesta è stata informata la Questura di Frosinone», dichiara l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato.

D'Amato ha poi puntato il dito sulla questione dei controlli: «E' la terza struttura abusiva presso il Comune di Fiuggi individuata in una settimana. Mi domando quali controlli siano stati posti in essere dall’amministrazione comunale che è preposta per legge alla vigilanza?».



Ieri, intanto, è stata notificata l’ordinanza di cessazione dell’attività socio assistenziale (la seconda dopo quella notificata martedì all’hotel Concorde) per via scoperta degli ispettori della Asl e della Polizia presso la l’hotel Villa Ebe, la struttura ricettiva adibita senza autorizzazione a residenza per anziani.

La situazione epidemiologica della città termale è tornata alla normalità: i contagi si sono azzerati. A cinquanta giorni dal primo caso di positività al Covid-19 arriva la notizia tanto attesa sul fronte dell’andamento epidemico: da ieri nessun fiuggino risulta positivo. Ne ha dato notizia il sindaco, Alioska Baccarini: «Anche le altre due nostre amiche-concittadine sono risultate negative al secondo tampone e dichiarate clinicamente guarite».

Sono guariti anche due anziani che erano ospitate presso la casa di riposo Hermitage di Fiuggi (dove i casi di positività erano 17) prima di essere trasferiti in due strutture di Roma e Morlupo. Dice il sindaco: «Resta la situazione Hermitage, monitorata per protocolli regionali e misure adottate dalla Asl. Il nostro lavoro è stato buono, la vostra collaborazione e la vostra pazienza sono state eccellenti. Siamo pronti per la fase 2».

Infine, è iniziata la consegna delle mascherine per i cittadini di Fiuggi. Si tratta di un lotto di 5000 mascherine bloccato da settimane nelle dogane extraeuropee. Altre 5000 arriveranno entro la prossima settimana.



