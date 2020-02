Coronavirus, a Battipaglia test su mamma e figlia: sono ricoverate in isolamento in ospedale

Coronavirus, allarme a Battipaglia dove una madre e una figlia sono ricoverate in isolamento all'ospedale Santa Maria della Speranza ed entrambe sintomi riconducibili al contagio. Le due donne di ritorno dalla Lombardia si sono recate al pronto soccorso dell'ospedale e per precauzione sono state ricoverate in una stanza isolata dal resto della struttura sanitaria e dagli altri pazienti. Test sono in corso per appurare l'eventuale contagio da Coronavirus.

Ultimo aggiornamento: 14:27

