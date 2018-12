Mattia, Daniele, mamma Eleonora: ecco le vittime morte al concerto di Sfera Ebbasta

Mattia Orlandi, 15 anni, vestito come un trapper, la felpa col cappuccio e gli occhiali da sole, proprio come Sfera Ebbasta, il suo idolo. Non vedeva l'ora di vederlo venerdì sera alla discoteca Lanterna Azzurra di Coriandolo dove è morto, schiacciao dalla calca insieme ad altri fan come lui, ragazzini dai 14 ai 16 anni.

E poi Daniele Pongetti, 16 anni, di Senigallia, il cappellino da baseball girato all'indietro: sul suo profilo Facebook le foto della Juve, la sua squadra del cuore, i video di Fedez e J-Ax. Frasi prese da canzoni e sogni infranti durante il crollo del parapetto fuori da quel locale. Anche lui era lì insieme a duemila persone ed è morto per la calca.

C'erano anche tre ragazze Asia Nasoni, 14 anni di Senigallia, Emma Fabini, 14 anni, di Senigallia e Benedetta Vitali, 15 anni di Fano. La strage in discoteca è avvenuta dopo la mezzanotte e lei è tra le persone rimaste schiacciate dopo il fuggi fuggi generale scatenato, con molte probabilità, dalla liberazione nell'aria di uno spray al peperoncino.

Tra le vittime non solo giovanissimi ma anche mamma Eleonora Girolimini, 39 anni, di Senigallia. Aveva accompagnato la figlia di otto anni al concerto del trapper Sfera Ebbasta. Era tra i tanti genitori che avevano scelto di portare i figli piccoli al concerto del trapper.

