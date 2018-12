Ancona, la scambiano per una delle vittime, lei scrive: «Sono viva»

Ultimo aggiornamento: 13:27

«Sono viva, non sono andata al concerto di Sfera». Benedetta Vitali, scrive su Instagram dopo aver visto il suo nome tra le vittime della discoteca a Corinaldo. C'è da capire se si tratti di un'omonimia o di un errore nella diffusione dei nomi. In una stories precedente la ragazzina aveva fatto gli auguri di compleanno al suo idolo Sfera Ebbasta, una coincidenza che aveva fatto pensare al peggio e che è stata poi chiarita sempre via social: «Non sono io è un'altra persona».Dopo lo scambio di persona la ragazza ha reso privato il suo profilo Instagram.